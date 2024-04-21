Abdülkerim Bardakcı 4. golünü attı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Pendikspor'u 4-1 yenerken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı attı. Müsabakanın 40. dakikasında Hakim Ziyech'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü kaydetti. Abdülkerim'in ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda 1'er golü bulunuyor.

Maça 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı 90 dakika saha kaldı.