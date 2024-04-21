Acun Ilıcalı’nın satın alacağı yeni takım NS Mura

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City Kulübünün sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı, daha önce yaptığı açıklamada bir kulüp daha satın alacağını duyurmuştu. Ilıcalı, "Bizim için Slovenya, Yunanistan'dan daha iy ibir seçim değil ama kesinlikle daha iyi bir hamle. Temel hedefimiz Avrupa kupalarına katılacak bir kulübe sahip olmak. Avrupa'ya gitmek kolay değil ama Slovenya'da güçlü bir takımınız varsa uluslararası maçlara çıkmanız imkansız değil. Bu önemli bir avantaj. Bu nedenle Slovenya'ya odaklandığımızı doğrulayabilirim ancak şu anda henüz hiçbir şeyin garantisini veremem" dedi.

Hull City Kulübü'nün sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın Slovenya'dan almak istediği takım belli oldu. Football Planet sitesinde yer alan habere göre; Ilıcalı'nın, Slovenya'dan NS Mura takımını satın almak istediği ve imza aşamasına geldiği belirtildi.

NS Mura, şu anda Slovenya Ligi'nde (PrivaLiga) 32 maç sonunda elde ettiği 38 puanla 6. sırada yer alıyor. Slovenya Ligi'nde ilk sırada yer alan takım Şampiyonlar Ligi ön elemelerine; 2, 3 ve 4. sırada yer alan takımlar ise Konferans Ligi ön elemelerine katılma hakkı elde ediyor. Mura'yı Sloven eski futbolcu Anton Zlogar çalıştırıyor. Mura'nın tarihte 1 lig şampiyonluğu ve 2 kupa şampiyonluğu bulunuyor. Bilindiği üzere 2023'ün Haziran ayında İrlanda Ligi ekiplerinden Shelbourne'e yatırım yapan Ilıcalı, kasım ayında ise bu kararından vazgeçtiğini açıklamıştı. Ilıcalı'nın daha önce ise Maribor ya da Olimpija Ljubljana'yı satın alacağı iddia edilmişti.