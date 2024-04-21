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Giriş Tarihi: 21.4.2024 12:27

De Gea bombası patlıyor! Süper Lig devi devreye girdi...

De Gea bombası patlıyor! Süper Lig devi devreye girdi...

Manchester United ile sözleşmesi sona erdikten sonra hiçbir kulüple anlaşamayan İspanyol kaleci David De Gea için flaş bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli kaleci için Süper Lig devinin devreye girdiği belirtildi.

Premier Lig devi Manchester United ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşta kalan İspanyol kaleci David De Gea için Süper Lig devi hamle yapmaya hazırlanıyor. Bu sezon hayal kırıklığı yaratan ve yeni sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ın De Gea için devreye girdiği iddia edildi.

Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlıların 34 yaşındaki tecrübeli file bekçisi ile görüştüğü ve prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi. Aynı haberde İngiliz basınında Beşiktaş'ın, David de Gea'nın temsilcisiyle olumlu bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

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De Gea bombası patlıyor! Süper Lig devi devreye girdi...
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