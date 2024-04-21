F.Bahçe’ye karşı hatam yok

Ankaragücü
Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'nde soruları yanıtladı. Deneyimli hoca, F.Bahçe'yi kupada eledikleri maçın ardından sarı-lacivertli taraftarların kendisine gösterdikleri tepkinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Bir teknik adamın geçmişte oynadığı takıma karşı maç kazandığında eleştiriler ve ağır hakaretler alması gerektiğine inanan herkesin çok fazla futbol bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'ye karşı hiçbir hatam yok. Fenerbahçe'de formamın sonuna kadar hakkını verdim. İspatlayacağım hiçbir şey yok. Bu eleştirileri Fenerbahçeli olduğum için sineye çekiyorum."