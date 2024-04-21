F.Bahçe’ye karşı hatam yok

Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'nde soruları yanıtladı. Deneyimli hoca, F.Bahçe'yi kupada eledikleri maçın ardından sarı-lacivertli taraftarların kendisine gösterdikleri tepkinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Bir teknik adamın geçmişte oynadığı takıma karşı maç kazandığında eleştiriler ve ağır hakaretler alması gerektiğine inanan herkesin çok fazla futbol bilgisi olduğunu düşünmüyorum.