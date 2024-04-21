Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri F.Bahçe’ye karşı hatam yok
Giriş Tarihi: 21.4.2024

F.Bahçe’ye karşı hatam yok

F.Bahçe’ye karşı hatam yok
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'nde soruları yanıtladı. Deneyimli hoca, F.Bahçe'yi kupada eledikleri maçın ardından sarı-lacivertli taraftarların kendisine gösterdikleri tepkinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Bir teknik adamın geçmişte oynadığı takıma karşı maç kazandığında eleştiriler ve ağır hakaretler alması gerektiğine inanan herkesin çok fazla futbol bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'ye karşı hiçbir hatam yok. Fenerbahçe'de formamın sonuna kadar hakkını verdim. İspatlayacağım hiçbir şey yok. Bu eleştirileri Fenerbahçeli olduğum için sineye çekiyorum."
ARKADAŞINA GÖNDER
F.Bahçe’ye karşı hatam yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA