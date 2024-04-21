Göztepe adım adım Süper Lig’e

Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Süleyman Bahadır, Özgür Ertem, Erkan Akbulut
Bitexen Giresunspor: Göktan Cörüt, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 86 Fatih Yılmaz), Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar (Dk. 86 Furkan Arda Kabaca), Kadir Seven, Faruk Can Genç (Dk. 89 Ahmet Lütfü Kara), Talha Ülvan, Enishan Ceylan (Dk. 86 Ali Emirhan Akçay), Furkan Kütük, Şahin Dik, Alperen Köşker (Dk. 75 Mert Han Kurt)
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Tarkan Serbest, Heliton (Dk. 72 Messaoudi), Nielsen, Ümit Akdağ, Dennis, Yalçın Kayan (Dk. 84 Doğan Erdoğan), Celil Yüksel (Dk. 79 Atınç Nukan), Romulo (Dk. 79 Lundqvist), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 72 Taha Altıkardeş)
Goller: Dk. 41 ve Dk. 49 Yalçın Kayan, Dk. 68 Ümit Akdağ (Göztepe)
Sarı kart: Dk. 90+2 Taha Altıkardeş (Göztepe)