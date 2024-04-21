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Giriş Tarihi: 21.4.2024 08:55

Göztepe adım adım Süper Lig'e

AA
Göztepe adım adım Süper Lig’e

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Göztepe, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 3-0 yendi. Ligde ikinci sıradaki Göztepe bu sonuçla puanını 63 yaptı ve maç fazlasıyla üçüncü sıradaki Çorum ile farkı 11'e çıkardı.

Bitexen Giresunspor 0 - 3 Göztepe

Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Süleyman Bahadır, Özgür Ertem, Erkan Akbulut

Bitexen Giresunspor: Göktan Cörüt, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 86 Fatih Yılmaz), Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar (Dk. 86 Furkan Arda Kabaca), Kadir Seven, Faruk Can Genç (Dk. 89 Ahmet Lütfü Kara), Talha Ülvan, Enishan Ceylan (Dk. 86 Ali Emirhan Akçay), Furkan Kütük, Şahin Dik, Alperen Köşker (Dk. 75 Mert Han Kurt)
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Tarkan Serbest, Heliton (Dk. 72 Messaoudi), Nielsen, Ümit Akdağ, Dennis, Yalçın Kayan (Dk. 84 Doğan Erdoğan), Celil Yüksel (Dk. 79 Atınç Nukan), Romulo (Dk. 79 Lundqvist), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 72 Taha Altıkardeş)

Goller: Dk. 41 ve Dk. 49 Yalçın Kayan, Dk. 68 Ümit Akdağ (Göztepe)
Sarı kart: Dk. 90+2 Taha Altıkardeş (Göztepe)

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Göztepe adım adım Süper Lig'e
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