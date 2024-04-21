Şampiyon yaparsa ‘İmparator’ olur

En son 2017-2022 yılları arasında Galatasaray'ı çalıştıran
Fatih Terim, kimsenin
beklemediği bir anda sessizliğini
bozdu ve 26 Aralık 2023'te Panathinaikos'a imza attı.
Böylece Fiorentina
ve Milan'la yaşadığı İtalya seferinden
sonra ikinci kez yurt dışına
çıkmış oldu. Galatasaray'la bir UEFA Kupası kaldıran, 8 lig, 3 Türkiye Kupası, 4 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan
70
yaşındaki Terim'den beklenen 14 yıllık (2009-2010) lig şampiyonluğu özlemine son vermesi.
Fatih Terim'in Panathinaikos
günlerini SDNA haber sitesinde çalışan Yunan meslektaşımız Kostas N-Pliatsikas'a sorduk.
KİMSE YUNANİSTAN'A GELMESİNİ BEKLEMİYORDU
Fatih Terim'in Panathinaikos'a gelişi nasıl bir etki yarattı? Neler konuşuldu?
Fatih Terim, Türkiye'nin en iyi teknik
direktörü. Bu yüzden Panathinaikos'la olan
anlaşması Yunanistan'da büyük ses getirdi. Terim, oldukça kaliteli bir özgeçmişe ve büyük başarılara sahip bir teknik direktör; bu sadece Panathinaikos taraftarlarının değil, genel olarak tüm Yunan spor taraftarlarının çok iyi bildiği bir şey.
Hiç kimse onun
Panathinaikos'a geleceğini beklemiyordu.
Terim'e güveniyorlar mı?
Yönetim, kulübün sahibi Ioannis Alafouzos'un
kişisel tercihi ve kararı olduğu
için Fatih Terim'i yüzde 100 destekliyor.
Kötü sonuçların ardından Yunan medyası
ve dünya onu eleştiriyor, hatalarını kayıt
altına alıyor. Panathinaikos halkı ve yönetimi, kulübün bu seneki en büyük hedefi şampiyonluğu Terim'den bekliyor. Bu yüzden ona güven oldukça fazla.
Taraftarla arasında nasıl bir bağ var?
Özel kitleler, fanlar, hayranlar oluştuğunu
söyleyemem. Bunun için erken. Panathinaikos'u şampiyon yapmayı başarırsa popülaritesi hızla artacak ve işte o zaman binlerce insan için çok özel bir konuma gelmiş olacak. Burada da imparator olur.
OLYMPİAKOS MAÇLARI F.BAHÇE-G.SARAY GİBİ
Ezeli rakibi Olympiakos'u Yunanistan Kupası'ndan elemesi nasıl karşılandı?
Olympiakos gerçekten çok önemli
bir derbi maçı. Tarihte de
her zaman için önemli olmuştur.
Olympiakos'a karşı kazanılan
zafer her zaman iki kat önemlidir.
Bu durumda da penaltılarla
zor bir galibiyet bile olsa Fatih Terim
için büyük bir artı oldu. Galatasaray-
Fenerbahçe derbileri ne kadar önemliyse
Yunanistan'da da Olympiakos-
Panathinaikos maçı o kadar önemli.
Terim için çok önemli bir imaj oldu.
SAMET, TERİM'İN KİŞİSEL TERCİHİYDİ
Samet Akaydın ve Bakasetas transfer edildi. Taraftarlar Türkiye'den transfer yapılması için ne dedi?
Bakasetas, Yunanistan Milli
Takımı'nın kaptanı. Zaten onu herkes
milli takımdan tanıyor. Önemli
bir transfer hamlesiydi. Fatih Terim'e
de artı yazdı. Samet Akaydın ise
Terim'in kişisel tercihiydi. Başlangıçta
çok da iyi oynamadı ama sonrasında
gelişti ve performansı hakkında pek çok
olumlu yorum yapıldı. Şu an için iki transfer
için de güzel yorumlar yapıyor. Terim'in
kararlarına ve tercihlerine saygı duyuluyor.
OYUNCULARI ONA SAYGI DUYUYOR
Futbolcularıyla olan iletişimini nasıl görüyorsunuz?
Genel olarak Fatih Terim
ile oyuncular arasında iyi
bir kimya var. Futbolcular
ona saygı duyuyor.
Büyük bir antrenör ve
oldukça tecrübeli...
Oyunculara sahada hareket
özgürlüğü veren bir
teknik adam. Öz güvenlerini
güçlendirecek birçok
konuşması oldu. Tüm
takımı şampiyonluğa
inandırdı.