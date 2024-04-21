Şampiyon yaparsa ‘İmparator’ olur

En sonFatih Terim, kimseninbeklemediği bir anda sessizliğinibozdu veBöylece Fiorentinave Milan'la yaşadığı İtalya seferindensonra ikinci kez yurt dışınaçıkmış oldu.70yaşındaki Terim'den beklenenFatih Terim'in PanathinaikosgünleriniFatih Terim, Türkiye'nin en iyi teknikdirektörü. Bu yüzden Panathinaikos'la olananlaşması Yunanistan'da büyük ses getirdi.Hiç kimse onunPanathinaikos'a geleceğini beklemiyordu.Yönetim, kulübün sahibi Ioannis Alafouzos'unkişisel tercihi ve kararı olduğuiçin Fatih Terim'i yüzde 100 destekliyor.Kötü sonuçların ardından Yunan medyasıve dünya onu eleştiriyor, hatalarını kayıtaltına alıyor.Özel kitleler, fanlar, hayranlar oluştuğunusöyleyemem. Bunun için erken.Olympiakos gerçekten çok önemlibir derbi maçı. Tarihte deher zaman için önemli olmuştur.Olympiakos'a karşı kazanılanzafer her zaman iki kat önemlidir.Bu durumda da penaltılarlazor bir galibiyet bile olsa Fatih Terimiçin büyük bir artı oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbileri ne kadar önemliyseYunanistan'da da Olympiakos-Panathinaikos maçı o kadar önemli.Terim için çok önemli bir imaj oldu.Bakasetas, Yunanistan MilliTakımı'nın kaptanı. Zaten onu herkesmilli takımdan tanıyor. Önemlibir transfer hamlesiydi. Fatih Terim'ede artı yazdı. Samet Akaydın iseTerim'in kişisel tercihiydi. Başlangıçtaçok da iyi oynamadı ama sonrasındagelişti ve performansı hakkında pek çokolumlu yorum yapıldı. Şu an için iki transferiçin de güzel yorumlar yapıyor. Terim'inkararlarına ve tercihlerine saygı duyuluyor.Genel olarak Fatih Terimile oyuncular arasında iyibir kimya var. Futbolcularona saygı duyuyor.Büyük bir antrenör veoldukça tecrübeli...Oyunculara sahada hareketözgürlüğü veren birteknik adam. Öz güvenlerinigüçlendirecek birçokkonuşması oldu. Tümtakımı şampiyonluğainandırdı.