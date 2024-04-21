SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Gonçalo Franco için devlerle yarış

Fenerbahçe, Moreirense'nin 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Gonçalo Franco'yu transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. Portekizli yıldız için Sarı-Lacivertliler, Moreirense'nin kapısını çalacak.

Sezonun son bölümünde performansını artıran Franco'nun da büyük bir transfer hedeflediği ve Fenerbahçe'den gelecek teklif sonrası Moreirense'de kalmayacağı belirtildi. Portekiz ekibinin 23 yaşındaki orta sahası Gonçalo Franco, Fenerbahçe dışında Braga ve Benfica'nın da transfer listesinde yer alıyor.

Portekiz medyasındaki haberlerde 3 kulüp arasında müthiş bir transfer yarışının yaşandığı belirtildi. Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta forma giyen genç yıldız gol atma başarısı gösteremezken 4 asist yaptı. Franco'nun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. (Takvim)