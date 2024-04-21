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Giriş Tarihi: 21.4.2024 14:59

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sevilla'nın gözü 4 Fenerbahçeli'de

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sevilla’nın gözü 4 Fenerbahçeli’de

Olympiakos maçını izleyen Sevilla, gelecek sezon büyük bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. İspanyollar; Szymanski, İsmail, İrfan ve Ferdi'yi listesine aldı. Arsenal de Ferdi için hayli ısrarcı.

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızları Avrupa devlerinin radarında. Olympiakos maçına adeta gözlemci yağdı. İspanyol ekibi Sevilla'nın keşifçileri de karşılaşmayı tribünden takip etti.

Eldesmarque'deki habere göre; önümüzdeki sezon büyük bir yatırım yapacak olan Sevilla; Szymanski, İsmail, İrfan ve Ferdi'yi listesine aldı. La Liga ekibinin fiyat/performans açısından bu dört futbolcuyu kıymetli bulduğu vurgulandı. Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek diğer isimlere göre daha zor gözüküyor. Çünkü İngiliz devi takipte... (Akşam)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sevilla'nın gözü 4 Fenerbahçeli'de
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