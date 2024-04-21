SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sevilla’nın gözü 4 Fenerbahçeli’de

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızları Avrupa devlerinin radarında. Olympiakos maçına adeta gözlemci yağdı. İspanyol ekibi Sevilla'nın keşifçileri de karşılaşmayı tribünden takip etti.

Eldesmarque'deki habere göre; önümüzdeki sezon büyük bir yatırım yapacak olan Sevilla; Szymanski, İsmail, İrfan ve Ferdi'yi listesine aldı. La Liga ekibinin fiyat/performans açısından bu dört futbolcuyu kıymetli bulduğu vurgulandı. Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek diğer isimlere göre daha zor gözüküyor. Çünkü İngiliz devi takipte... (Akşam)