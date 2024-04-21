SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan hem rekor hem fark peşinde

Süper Lig'de son 6 maçlık viraja girilirken G.Saray bugün sahasında küme düşme hattındaki Pendikspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta 19.00'da başlayacak mücadelede Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Takipçisi Fenerbahçe'den önce maçını oynayacak sarı-kırmızılı takımda hedef kazanarak maç fazlası ile puan farkını 5'e çıkarmak... Ligde 13 haftadır galip gelen Galatasaray geçen sezon kırdığı 14 maçlık rekora ortak olmak üzere... Bu sezon ligde RAMS Park'ta 16'da 16 yapan sarı-kırmızılılar ayrıca 20 haftadır yenilmiyor.