SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan hem rekor hem fark peşinde

Süper Lig'de son 6 maçlık viraja girilirken G.Saray bugün sahasında küme düşme hattındaki Pendikspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta 19.00'da başlayacak mücadelede Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Takipçisi Fenerbahçe'den önce maçını oynayacak sarı-kırmızılı takımda hedef kazanarak maç fazlası ile puan farkını 5'e çıkarmak... Ligde 13 haftadır galip gelen Galatasaray geçen sezon kırdığı 14 maçlık rekora ortak olmak üzere... Bu sezon ligde RAMS Park'ta 16'da 16 yapan sarı-kırmızılılar ayrıca 20 haftadır yenilmiyor.
BURUK, EFSANELERİ BİR BİR GEÇİYOR
İç sahada galibiyet rekorunu Lucescu'dan devralan Okan Buruk; Gündüz Kılıç, Mustafa Denizli ve Fatih Terim gibi efsanelerin ardından 20 maçlık namağlup seriye ulaşmayı başardı. Galatasaray ayrıca Pendikspor'u yenmesi halinde puanını 90 yapacak ve 1987-88 sezonundaki 90 puanlı tarihi şampiyonluğa ait puan rekorunu egale edecek.