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Giriş Tarihi: 21.4.2024 14:57

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'a Yunan 10 numara: Giannis Konstantelias

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’a Yunan 10 numara: Giannis Konstantelias

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'un son olarak yeni on numarasının Yunanistan'dan geleceği öğrenildi. Bu transfer süreci sarı-kırmızılı camiada merakla takip ediliyor.

Galatasaray, Yunanistan Ligi takımlarından Paok'ta forma giyen Giannis Konstantelias'la ilgilendiği öğrenildi. 21 yaşındaki Yunan yıldız için girişimlerini sürdüren Galatasaray'ın şartların oluşması halinde oyuncuyu kadrosuna katmak istediği de gelen haberler arasında. Bu sezon Yunan temsilcisiyle 50 maça çıkan genç 10 numara söz konusu karşılaşmalarda 12 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Yüksek top tekniği ile dikkat çeken Konstantelias'a güncel verilere göre 12 milyon Euro değer biçiliyor. Yetenekli oyuncunun da Galatasaray'da formaya giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Yunan Milli Takımı ile de 6 maça çıkıp 1 gol kaydeden yıldız futbolcunun Paok ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek. (Takvim)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'a Yunan 10 numara: Giannis Konstantelias
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