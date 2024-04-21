Süper Lig’de Icardi’den gol yemeyen 3 takım var

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın en önemli parçalarından biri olan Mauro Icardi bir istatistiğiyle dikkat çekti. Icardi şu anda Süper Lig'de mücadele eden 19 takımdan sadece 3'ünün ağlarını havalandıramadı. Icardi'nin gol atamadığı takımlar Pendikspor, Fatih Karagümrük ve Konyaspor. Galatasaray bu 3 takımla da sezonun geri kalanında karşı karşıya gelecek.

DZEKO'NUN 1 GOL ARKASINDA

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 26 gol ve 11 asistlik performans gösterdi. Icardi 19 golle krallık yarışında 20 golü olan Dzeko'nun arkasında bulunuyor. (Türkiye)