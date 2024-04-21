Trabzonspor derbide Fenerbahçe’yi mağlup etti! Maç sonu Fenerbahçe’ye olay gönderme

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 3-0 yendi. Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçta bordo-mavililerin gollerini 67. dakikada Jelena Cubrilo, 90+1. dakikada Teona Bakradze ve 90+5. dakikada Müzeyyen Dilek Özbiler kaydetti.

MAÇ SONU F.BAHÇE'YE GÖNDERME

Karşılaşmanın ardından bordo mavili kulübün resmi hesabından dikkat çeken bir gönderme geldi. Joker yazılarının bulunduğu paylaşımda penaltı göndermesi yapılarak, "Bu sefer kurtarmadı" ifadeleri kullanıldı. Trabzonspor'un bu paylaşımı bordo mavili taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı.