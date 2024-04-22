Adana Demirspor’da Luis Nani ile yollar ayrılıyor

Adana Demirspor'da kadro dışı bırakılan Luis Nani'nin geleceği şekilleniyor.

Akdeniz ekibi, Luis Nani'nin sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı.

HİKMET KARAMAN ONU İSTEMİYOR

Teknik direktör Hikmet Karaman'ın Luis Nani'yi takımda istemediği belirtildi.

Portekizli yıldız için resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Adana Demirspor, cuma günü sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

NANI'NİN PERFORMANSI

Adana Demirspor'un sezon öncesinde transfer ettiği Luis Nani; Mavi Şimşekler'de bu sezon 34 maçta 1213 dakika süre aldı ve 4 gol ile 3 asist yaptı.

NANI'NİN KARİYERİ

Kariyerinde Sporting, Manchester United, Fenerbahçe, Valencia, Lazio, Orlando, Venezia, Melbourne ve Adana Demirspor takımları bulunan 37 yaşındaki yıldız sol kanat; toplamda 603 maça çıktı ve 127 gol ile 146 asist yaptı.

112 KEZ A MİLLİ OLDU

112 kez Portekiz A Milli Takım forması giyen Luis Nani; 23 kez rakip fileleri havalandırdı. (Sports Digitale)