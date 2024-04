Aman dikkat!

Olympiakos'a yenilerek Konferans Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, lige odaklandı. Bugün deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, takımıyla yaptığı son toplantıda uyarılarda bulundu. Futbolcularına,diyen tecrübeli çalıştırıcıyı, bu müsabaka öncesi 7 ismin sarı kart ceza sınırında yer alması endişelendiriyor.bugün kart görmesihalinde gelecek haftaBeşiktaş maçında oynayamayacak.Bu isimlerle özel olarakgörüşüp çok dikkatli olmalarınıisteyen 62 yaşındakiteknik adamın, derbide bütünoyunculara ihtiyacı olacağınısöylediği öğrenildi.Ligde bugün Sivasspor karşısında Fenerbahçe'nin en büyük kozu olacak Edin Dzeko, son 7 sezonun en golcü lig performansını yaşıyor.Önceki 6 sezonda bunu başaramayan 38 yaşındaki forvet, bu süreçte en çok golü 2016-17'de Roma formasıyla (29) kaydetti. Dzeko ayrıca ligdeki 20 gollük performansıyla son iki sezonda toplam 19 olan golünü de geride bırakarak formuyla gençlere taş çıkardı.Sivas deplasmanı zaten kendi başına zorlu. Bir de üstüne dört gün öncesinden 120 dakikalık mücadele ile gideceksiniz. Elbette sorunlar olacaktır. Fenerbahçe kazanmak için tempoyu zorlamak zorunda. Karagümrük gibi bir ilk yarıya izin vermemeleri gerekir. Çünkü eşitlik sürdükçe, yorgunluk peşinden gelecektir.gibi lider karakterler devreye girmeli. Farklarını ortaya koymalılar. Çünkü 'gol yemeyeceğiz' dediği zaman, bunu yapan bir rakip var karşılarında.İdeal on biri ile oynadı maçı ve kritik oyuncularını da korudu İsmail Kartal. Artık tek hedefe yürüyorlar. Her maç finalse, her riski de almak zorunda. Bence sakatlık yoksa rotasyon da olmaz. Esas sorun Beşiktaş derbisi öncesindeki sarı kart sınırındaki oyuncuları. Son maçları gibi oynayacakları bir karşılaşmada, nasıl dengeyi tutturacaklar merak ediyorum.