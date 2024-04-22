Aman dikkat!

Olympiakos'a yenilerek Konferans Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, lige odaklandı. Bugün deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, takımıyla yaptığı son toplantıda uyarılarda bulundu. Futbolcularına, "Avrupa defteri kapandı. Tek kulvarda kesinlikle hata istemiyorum. Sivasspor maçını ne olursa olsun kazanmalıyız. Puan kaybının sonuçları bizim için ağır olur"
diyen tecrübeli çalıştırıcıyı, bu müsabaka öncesi 7 ismin sarı kart ceza sınırında yer alması endişelendiriyor.
'HEM MOTİVASYON YÜKSELECEK HEM İNANÇ ARTACAK'
Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao,
bugün kart görmesi
halinde gelecek hafta
Beşiktaş maçında oynayamayacak.
Bu isimlerle özel olarak
görüşüp çok dikkatli olmalarını
isteyen 62 yaşındaki
teknik adamın, derbide bütün
oyunculara ihtiyacı olacağını
söylediği öğrenildi. Derbiyi 3 puandan fazlası olarak gören teknik heyet, hem motivasyonu yükseltmeyi hem de yarışta inancı daha da artırmayı hedefliyor.
38'LİK DZEKO '7' BİTİRDİ
Ligde bugün Sivasspor karşısında Fenerbahçe'nin en büyük kozu olacak Edin Dzeko, son 7 sezonun en golcü lig performansını yaşıyor. Sarı-lacivertlilerde 31 maça çıkan Bosnalı oyuncu, ağları 20 kez havalandırdı.
Önceki 6 sezonda bunu başaramayan 38 yaşındaki forvet, bu süreçte en çok golü 2016-17'de Roma formasıyla (29) kaydetti. Dzeko ayrıca ligdeki 20 gollük performansıyla son iki sezonda toplam 19 olan golünü de geride bırakarak formuyla gençlere taş çıkardı.
2 SORU CEVAP / GÜRCAN BİLGİÇ
LİDERLER DEVREYE GİRMELİ
1-Avrupa'da Olympiakos'a elenen F.Bahçe, lig maçında sorun yaşar mı?
Sivas deplasmanı zaten kendi başına zorlu. Bir de üstüne dört gün öncesinden 120 dakikalık mücadele ile gideceksiniz. Elbette sorunlar olacaktır. Fenerbahçe kazanmak için tempoyu zorlamak zorunda. Karagümrük gibi bir ilk yarıya izin vermemeleri gerekir. Çünkü eşitlik sürdükçe, yorgunluk peşinden gelecektir. Dzeko, Tadic, İrfan Can, hatta Fred
gibi lider karakterler devreye girmeli. Farklarını ortaya koymalılar. Çünkü 'gol yemeyeceğiz' dediği zaman, bunu yapan bir rakip var karşılarında.
2-İsmail Kartal, 120 dakika oynayan 11'de rotasyon yapmalı mı?
İdeal on biri ile oynadı maçı ve kritik oyuncularını da korudu İsmail Kartal. Artık tek hedefe yürüyorlar. Her maç finalse, her riski de almak zorunda. Bence sakatlık yoksa rotasyon da olmaz. Esas sorun Beşiktaş derbisi öncesindeki sarı kart sınırındaki oyuncuları. Son maçları gibi oynayacakları bir karşılaşmada, nasıl dengeyi tutturacaklar merak ediyorum.