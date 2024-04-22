Başakşehir 5. viteste Avrupa’ya koşuyor

Süper Lig'de Avrupa kupalarına gitme mücadelesinde RAMS Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. İki takımın istekli başladığı maçta turuncu-lacivertliler, son haftaların formda ismiİkinci yarıda Rize, skora dengeyi getirmek için çabaladı ancak yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi. Başakşehir'de Keny'yi düşüren Mocsi, penaltıya sebebiyet verirken kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı.Ligi 4'üncü bitiren takım, gelecek sezon Avrupa'ya gidecek.