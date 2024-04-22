Başakşehir 5. viteste Avrupa’ya koşuyor

Süper Lig'de Avrupa kupalarına gitme mücadelesinde RAMS Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. İki takımın istekli başladığı maçta turuncu-lacivertliler, son haftaların formda ismi Dimitrios Pelkas'ın takipçiliğini konuşturmasıyla 12. dakikada öne geçti: 1-0.
İkinci yarıda Rize, skora dengeyi getirmek için çabaladı ancak yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi. Başakşehir'de Keny'yi düşüren Mocsi, penaltıya sebebiyet verirken kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı. Topun başına gelen Berkay Özcan, 90+3'te skoru belirledi: 2-0. Puanını 49 yapan Başakşehir, 5. sıraya çıkıp Çaykur Rize'nin (48) önüne geçti.
Ligi 4'üncü bitiren takım, gelecek sezon Avrupa'ya gidecek.