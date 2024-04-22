Bildiriden 17 kulübün haberi yok

G.SarayBaşkanı Dursun Özbek bugün Kulüpler Birliği'nin temsilcisi olarak saat 16.00'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Riva'da bir araya gelecek. Bir kısım kulüp, TFF'nin 18 Temmuz olarak açıkladığı seçim tarihinin haziran başına çekilmesini istiyor. Dursun Özbek geçen hafta,açıklaması yapmıştı. Özbek, Riva'da yeni seçim tarihi için Büyükekşi ile kritik bir toplantı yapacak. TFF'ninöğrenildi. TFF yönetimi haziran başına 2024 Avrupa Şampiyonası nedeniyle sıcak bakmıyor. Türk futbolu gözünü Riva'ya çevirirken Kulüpler Birliği resmi hesabından TFF için yapılan, "Seçim tarihini haziran başına alın" bildirisinden G.Saray dahil 17 kulübün haberinin olmadığı ortaya çıktı. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un "Yayınlayın" dediği metinden sadecebilgisinin olduğu öğrenildi.Şanlıurfa'da yarıda kalan Süper Kupa, 3-0 Galatasaray galibiyetiyle tescillenmiş ve sarı-kırmızılı kulüp müzesine bir kupa daha eklemişti. Pendikspor maçı öncesi Süper Kupa'nın stada getirilmesi ve taraftar önünde kaldırılması gündeme geldi. Ancak hem yönetim hem de teknik heyet, şampiyonluk yolunda kritik viraj olarak gördükleri Pendikspor maçına motive oldu ve Süper Kupa kutlamasıyla konsantrasyonu bozmak istemedi.