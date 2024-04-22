Draguş’ta mutlu son

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına uzun zaman önce başlayan Trabzonspor, bir isimde mutlu sona ulaştı: Denis Draguş… Bordo-mavililer, Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen veRumen forvetle daha önce anlaşmıştı. Dün de 24 yaşındaki 1.85'lik oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Standard Liege ile prensip anlaşmasına varıldı. Transferin, resmi imzaların atılmasından sonra duyurulması bekleniyor.Bu arada Trabzonspor, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Paul Onuachu'yu yeniden kiralamak için temaslarını sürdürüyor. Ayrıca Dinamo Zagreb'de forma giyen Bruno Petkovic için de görüşmeler devam ediyor.takımının EURO 2024 kadrosuna alınması da bekleniyor.