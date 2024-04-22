Fatih Terim’den Fotis açıklaması! Doping iddiası gündeme gelmişti...

TERİM'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Terim, Ioannidis'in söylentilerden oldukça rahatısız olduğunu dile getirdi ancak kendisinin, Yunan oyuncuya bu konuda soru bile sormadığını söyledi. Tecrübeli teknik adamın açıklaması şöyle:

"Ortaya çıkanları duyar duymaz Fotis'e ne olduğunu sormadım bile. Fotis hakkında hiçbir sorum yoktu. Kendisiyle dalga geçilmişti ama ekibimiz o kısma çok iyi tepki verdi. Bunu açıkça ortaya koyduk. Bu gibi durumlarda güçlü olmamız gerekiyor."

"Panathinaikos'un hep birlikte çok güçlü olduğunu bilmeliyiz. Biz çok büyük bir takımız. Cevap olarak biz de bunu yaptık. Büyük bir takım gibi. Hedefe ulaşmak için başkan, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar birlik olmalıyız. Birlik olduğumuz sürece tüm bunların üstesinden rahatlıkla gelebiliriz."