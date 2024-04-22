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Giriş Tarihi: 22.4.2024 13:35

Fatih Terim'den Fotis açıklaması! Doping iddiası gündeme gelmişti...

Fatih Terim’den Fotis açıklaması! Doping iddiası gündeme gelmişti...

Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Panathinaikos dün deplasmanda Lamia takımın 5-1 mağlup etti. PANA'nın hocası olan Fatih Terim, doping yaptığı ileri sürülen ancak bu iddia daha sonra resmi makamlarca yalanlanan futbolcusu Fotis Ioannidis'in durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yunan ekibinde, hafta içinde hakkında "doping" iddiaları ortaya atılan ancak daha sonra bu iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıkan Fotis Ioannidis attığı 2 golle maçın yıldızı oldu.

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında aldıkları farklı galibiyeti değerlendirirken, oyuncusu hakkındaki doping iddialarıyla ilgili de açıklama yaptı.

TERİM'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Terim, Ioannidis'in söylentilerden oldukça rahatısız olduğunu dile getirdi ancak kendisinin, Yunan oyuncuya bu konuda soru bile sormadığını söyledi. Tecrübeli teknik adamın açıklaması şöyle:

"Ortaya çıkanları duyar duymaz Fotis'e ne olduğunu sormadım bile. Fotis hakkında hiçbir sorum yoktu. Kendisiyle dalga geçilmişti ama ekibimiz o kısma çok iyi tepki verdi. Bunu açıkça ortaya koyduk. Bu gibi durumlarda güçlü olmamız gerekiyor."

"Panathinaikos'un hep birlikte çok güçlü olduğunu bilmeliyiz. Biz çok büyük bir takımız. Cevap olarak biz de bunu yaptık. Büyük bir takım gibi. Hedefe ulaşmak için başkan, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar birlik olmalıyız. Birlik olduğumuz sürece tüm bunların üstesinden rahatlıkla gelebiliriz."

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Fatih Terim'den Fotis açıklaması! Doping iddiası gündeme gelmişti...
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