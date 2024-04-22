Galatasaray’dan bir rekor üstüne rekor! Tam 17’de 17...

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçilirken Galatasaray hız kesmiyor… Kümede kalma mücadelesi veren Pendikspor'u yenen sarı-kırmızılılar sadece 3 puan almadı, kulüp tarihinde öne çıkan pek çok seriyi tekrarladı, teknik direktör Okan Buruk da efsane hocaları solladı.