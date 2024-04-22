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Giriş Tarihi: 22.4.2024 08:22 Son Güncelleme: 22.4.2024 08:26

Galatasaray'dan bir rekor üstüne rekor! Tam 17'de 17...

Galatasaray’dan bir rekor üstüne rekor! Tam 17’de 17...

Trendyol Süper Lig'de dün Pendikspor'u Icardi, Abdülkerim, Mertens ve Kerem Aktürkoğlu'nun (Pen) golleriyle 4-1 mağlup eden Galatasaray zirve yarışında hata yapmadı. Okan Buruk ve öğrencileri, dün akşam Pendikspor'u yenerken tarihe de yeni bir not düştü.

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçilirken Galatasaray hız kesmiyor… Kümede kalma mücadelesi veren Pendikspor'u yenen sarı-kırmızılılar sadece 3 puan almadı, kulüp tarihinde öne çıkan pek çok seriyi tekrarladı, teknik direktör Okan Buruk da efsane hocaları solladı.

İÇ SAHADA 17'DE 17 YAPTI

Galatasaray geçen sezon kırdığı 14 maçlık galibiyet rekorunu Pendikspor'u yenerek egale etti. Bu sezon ligde RAMS Park'ta 17'de 17 yapma başarısını gösterdi ve yenilmezlik serisini de 21 maça çıkardı.

İç sahada galibiyet rekorunu Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'dan devralan Okan Buruk; Gündüz Kılıç, Mustafa Denizli ve Fatih Terim gibi efsanelerin 20 maçlık namağlup serisini geride bıraktı. Galatasaray ayrıca Pendikspor'u yenerek bitime 5 hafta kala 90 puana ulaştı. Böylece 1987-88 sezonundaki 90 puanlı tarihi şampiyonluğa ait puan rekorunu egale etti.

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Galatasaray'dan bir rekor üstüne rekor! Tam 17'de 17...
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