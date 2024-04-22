Mertens’ten mesaj: Devam etmek istiyorum

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dries Mertens, yoluna sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek istediğini söyledi. Mücadelede 1 gol atan, 1 de asist yapan ve karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan 36 yaşındaki on numara, şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'da çok mutluyum. Oğlum Ciro da çok mutlu. Okan Hoca ile ilişkim çok iyi. Futbolu çok iyi biliyor. Güzel bir şekilde yönlendiriyor beni. Tezahüratlar kendimi çok özel hissettiriyor. Galatasaray'da devam etmek istiyorum. Ne olacağını bilmiyoruz ama ben de ailem de burada mutluyuz."