Mertens’ten mesaj: Devam etmek istiyorum

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dries Mertens, yoluna sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek istediğini söyledi. Mücadelede 1 gol atan, 1 de asist yapan ve karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan 36 yaşındaki on numara, şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'da çok mutluyum. Oğlum Ciro da çok mutlu. Okan Hoca ile ilişkim çok iyi. Futbolu çok iyi biliyor. Güzel bir şekilde yönlendiriyor beni.