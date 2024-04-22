Rekorlar kırılmak içindir

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçilirken Galatasaray hız kesmiyor… Kümede kalma mücadelesi veren Pendikspor'u yenen sarı-kırmızılılar sadece 3 puan almadı, kulüp tarihinde öne çıkan pek çok seriyi tekrarladı, teknik direktör Okan Buruk da efsane hocaları solladı. Galatasaray geçen sezon kırdığıPendikspor'u yenerek egale etti. Bu sezonİç sahada galibiyet rekorunu Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'dan devralan Okan Buruk;gibi efsanelerin 20 maçlık namağlup serisini geride bıraktı. Galatasaray ayrıca Pendikspor'u yenerek bitime 5 hafta kalaGalatasaray'la sezon sonunda sözleşmesi sona erecekGeçen sezon takıma şampiyonluk yaşatan, bu yıl rekor üstüne rekor kıran Buruk, pek çok Avrupa kulübünün de takibinde. İtalyanlar'ın ardından Ruslar da 50 yaşındaki tecrübeli hocayı takibe aldı.