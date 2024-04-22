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Giriş Tarihi: 22.4.2024

Rekorlar kırılmak içindir

MEHMET ÖZCAN
Rekorlar kırılmak içindir

Buruk ve öğrencileri, Pendik’i yenerken tarihe de yeni bir not düştü. Süper Lig’de 14 maçlık galibiyet rekorunu tekrarlayan, yenilmezlik serisini 21 haftaya çıkaran, RAMS Park’ta 17’de 17 yapıp, 90 puana ulaşarak 1987-88 sezonuna selam çakan Buruk; efsane hocaları da geride bıraktı

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçilirken Galatasaray hız kesmiyor… Kümede kalma mücadelesi veren Pendikspor'u yenen sarı-kırmızılılar sadece 3 puan almadı, kulüp tarihinde öne çıkan pek çok seriyi tekrarladı, teknik direktör Okan Buruk da efsane hocaları solladı. Galatasaray geçen sezon kırdığı 14 maçlık galibiyet rekorunu Pendikspor'u yenerek egale etti. Bu sezon ligde RAMS Park'ta 17'de 17 yapma başarısını gösterdi ve yenilmezlik serisini de 21 maça çıkardı. İç sahada galibiyet rekorunu Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'dan devralan Okan Buruk; Gündüz Kılıç, Mustafa Denizli ve Fatih Terim gibi efsanelerin 20 maçlık namağlup serisini geride bıraktı. Galatasaray ayrıca Pendikspor'u yenerek bitime 5 hafta kala 90 puana ulaştı. Böylece 1987-88 sezonundaki 90 puanlı tarihi şampiyonluğa ait puan rekorunu egale etti.

RUSLAR'IN DA TAKİBİNE GIRDI
Galatasaray'la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Okan Buruk'a 25 Mayıs'ta seçilecek yeni yönetim imzayı attıracak. Geçen sezon takıma şampiyonluk yaşatan, bu yıl rekor üstüne rekor kıran Buruk, pek çok Avrupa kulübünün de takibinde. İtalyanlar'ın ardından Ruslar da 50 yaşındaki tecrübeli hocayı takibe aldı. Rus basınında gündem olan Buruk, Spartak Moskova'nın ilgisine rağmen kariyer planlamasında Rusya'yı düşünmüyor.
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Rekorlar kırılmak içindir
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