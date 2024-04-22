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Giriş Tarihi: 22.4.2024 13:53

Son dakika Beşiktaş haberi: Avrupa devlerinin gözü Semih Kılıçsoy'da! EURO 2024 sonrası...

Son dakika Beşiktaş haberi: Avrupa devlerinin gözü Semih Kılıçsoy’da! EURO 2024 sonrası...

Son dakika Beşiktaş haberi: Semih Kılıçsoy, gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takmaya devam ediyor. Teklif yapmaya hazırlanan kulüpler, EURO 2024 performansını da görmek istiyor. İşte tüm detaylar...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Beşiktaş'taki performansıyla parlayan Semih Kılıçsoy, taliplerini artırıyor.

18 yaşındaki genç yetenek için başta İngiliz kulüpleri olmak üzere Avrupa'dan ilgi olduğu bilinirken, planları da yavaş yavaş ortaya çıktı.

EURO 2024'Ü BEKLİYORLAR

Premier Lig'den Manchester City, West Ham, Aston Villa ve Tottenham'a yazılan başarılı golcü için Beşiktaş'a henüz resmi bir teklif gelmediği öğrenildi.

Kulüplerin, genç yıldızın EURO 2024'teki performansını da göz önünde bulundurarak Siyah-beyazlı kulübün kapısını çalacağı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 Süper Lig maçında sahada yer alan Semih, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. (Akşam)

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Son dakika Beşiktaş haberi: Avrupa devlerinin gözü Semih Kılıçsoy'da! EURO 2024 sonrası...
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