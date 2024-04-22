Son dakika: Fenerbahçe, Sivasspor’a konuk oluyor! Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos ekibine elenen sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek hem moral kazanmayı hem de şampiyonluk yarışında önemli bir engeli aşmayı hedefliyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, İbrahim Akdağ, Bertuğ Elmaz, Koita, Menig, Rey Manaj

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.