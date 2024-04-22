Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe, Sivasspor’a konuk oluyor! Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu
Giriş Tarihi: 22.4.2024 19:02 Son Güncelleme: 22.4.2024 19:04

Son dakika: Fenerbahçe, Sivasspor’a konuk oluyor! Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu

Son dakika: Fenerbahçe, Sivasspor’a konuk oluyor! Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları…

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos ekibine elenen sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek hem moral kazanmayı hem de şampiyonluk yarışında önemli bir engeli aşmayı hedefliyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, İbrahim Akdağ, Bertuğ Elmaz, Koita, Menig, Rey Manaj

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe, zorlu Sivas deplasmanında tek oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertliler sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, müsabakada takımını yalnız bırakacak.

Olympiakos maçında hafif sakatlık yaşayan Rodrigo Becao'nun durumuna ise son antrenmanın ardından teknik heyet karar verecek.

SINIRDA 7 İSİM

Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe, Sivasspor’a konuk oluyor! Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA