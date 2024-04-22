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Giriş Tarihi: 22.4.2024 16:02

Son dakika haberi: Luka Modric'ten Real Madrid kararı! Süper Lig'de adı geçiyordu...

Son dakika haberi: Luka Modric’ten Real Madrid kararı! Süper Lig’de adı geçiyordu...

Son dakika haberi: Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Luka Modric'in ismi Süper Lig takımları ile anılıyordu. Tecrübeli futbolcu, takımı için flaş bir karar verdi.

Real Madrid'de sözleşmesi sona erecek Luka Modrid'in geleceği netleşiyor. As'ta yer alan habere göre; Luka Modric, Real Madrid'de devam etme kararı aldı.

BİR SEZON DAHA REAL MADRID

Haberde Hırvat yıldızın, takımdan ayrılmak istemediği ve bir sezon daha eflatun beyazlı formayı terletmek istediği ifade edildi.

Daha önce tecrübeli futbolcunun Türkiye'den bir takıma transfer olabileceği de yazılıyordu. 2012 yılından beri Real Madrid formasını giyen 38 yaşındaki oyuncu, bu sezon 38 maçta forma giydi ve 2 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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Son dakika haberi: Luka Modric'ten Real Madrid kararı! Süper Lig'de adı geçiyordu...
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