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Giriş Tarihi: 22.4.2024 17:03

Trabzonspor'da, Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor’da, Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Çarşamba günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Çarşamba günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde bordo-mavili futbolcular, dinamik ısınma, 5'e 2 pas ve rondo çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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Trabzonspor'da, Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor
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