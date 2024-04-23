Beşiktaş’ta son teknik direktör adayı Julen Lopetegui!

Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayaşları sürüyor... Listesinde çok sayıda isim bulunan siyah beyazlıların gündemine gelen son aday ise İspanyol teknik adam Julen Lopetegui oldu.

SON OLARAK ADA'DA GÖREV YAPTI



Son olarak Premier Lig ekibi Wolverhampton'u çalıştıran 57 yaşındaki antrenör, İngiliz kulübünden Kasım 2023'te ayrılmıştı.

ÖN GÖRÜŞME YAPILACAK



O tarihten bu yana kulüp çalıştırmayan tecrübeli hoca ile bu hafta içinde bir ön görüşme yapılacağı, takımın durumu ve Beşiktaş'ın yeni sezondaki hedeflerinin anlatılacağı belirlendi.

1.30 PUAN ORTALAMASI



Wolverhampton'ın başında 27 maça çıkan İspanyol hoca bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı ve 1.30 puan ortalaması yakaladı.

DEV TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI



4-2-3-1 sistemini kullanan Lopetegui kariyerinde daha önce Real Madrid, Porto ve Sevilla gibi takımları çalıştırdı ve 2019-20 sezonunda Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. (Takvim)

