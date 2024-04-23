Derbide başına bıçak isabet etti! Kolombiya’da inanılmaz olay

Kolombiya Apertura'nın 18. haftası derbiye sahne oldu. Medellin ile Atletico Nacional'in kozlarını paylaştığı müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

Maçın 90+2. dakikasında tribünlerden atılan bir bıçak, Atletico Nacional'in Uruguaylı 10 numarası Pablo Ceppelini'nin başına isabet etti. Korner kullanacağı sırada kafasına bıçak isabet eden Ceppelini'ye sağlık ekipleri müdahale ederken, orta hakemin maçı durdurmaması dikkat çekti.

Ceppelini'nin başına gelen bıçağın şans eseri sap kısmının oyuncuya temas ettiği bildirildi. Müsabaka sonrası açıklamalar yapan oyuncu, "Maçın tatil edileceğini düşündük. Kafamda şişlik ve kan vardı ama dikişlik bir durum yok endişelenmeyin" ifadelerini kullandı.