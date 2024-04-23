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Giriş Tarihi: 23.4.2024 14:42 Son Güncelleme: 23.4.2024 14:53

Derbide başına bıçak isabet etti! Kolombiya'da inanılmaz olay

Derbide başına bıçak isabet etti! Kolombiya’da inanılmaz olay

Kolombiya Apertura'da 18. haftadaki Medellin-Atletico Nacional derbisinde korkunç bir an yaşandı. Atletico Nacional forması giyen Pablo Ceppelini'nin başına tribünden atılan bıçak isabet etti.

Kolombiya Apertura'nın 18. haftası derbiye sahne oldu. Medellin ile Atletico Nacional'in kozlarını paylaştığı müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

Maçın 90+2. dakikasında tribünlerden atılan bir bıçak, Atletico Nacional'in Uruguaylı 10 numarası Pablo Ceppelini'nin başına isabet etti. Korner kullanacağı sırada kafasına bıçak isabet eden Ceppelini'ye sağlık ekipleri müdahale ederken, orta hakemin maçı durdurmaması dikkat çekti.

Ceppelini'nin başına gelen bıçağın şans eseri sap kısmının oyuncuya temas ettiği bildirildi. Müsabaka sonrası açıklamalar yapan oyuncu, "Maçın tatil edileceğini düşündük. Kafamda şişlik ve kan vardı ama dikişlik bir durum yok endişelenmeyin" ifadelerini kullandı.

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Derbide başına bıçak isabet etti! Kolombiya'da inanılmaz olay
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