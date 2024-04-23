Fenerbahçe taraftarı İsmail Kartal’a ve yönetime isyan etti!

'90+12'DE DEĞİŞİKLİK Mİ YAPILIR'

Tecrübeli hocaya, "Sonumuzu getirdin, hiçbir zaman bu takıma yeteri kadar güvenmedin" ifadeleriyle sitem eden taraftarların odağında ise 90+12'de yapılan değişiklik vardı. İrfan Can Kahveci çıkıp Joshua King oyuna girerken, bunun sebebine kimsenin anlam veremediği yorumları dikkat çekti. "Süper Kupa gitti, Konferans Ligi gitti, Süper Lig de gidiyor, Ali Koç ve İsmail Kartal bunun başsorumlularıdır" mesajı en çok paylaşılan ifadeler oldu.