Fenerbahçe taraftarı İsmail Kartal’a ve yönetime isyan etti!

Zorlu Sivasspor deplasmanında iki puanı çimlere gömen Fenerbahçe'de taraftarlar, hem yönetime hem de teknik direktör İsmail Kartal'a büyük tepki gösterdi. Eleştirilerin hedefindeki başkan Ali Koç için "Önce takım Türkiye Kupası'ndan elendi.
Sonra Süper Kupa'yı Galatasaray'a ellerinle teslim ettin. Avrupa'ya havlu attın. Ligde artık şampiyonluk mucizelere bağlı. Kongrede sakın aday olma..." şeklinde yorumlar yapıldı. Teknik direktör İsmail Kartal'a da yaptığı değişiklikler nedeniyle büyük öfke vardı.
'90+12'DE DEĞİŞİKLİK Mİ YAPILIR'
Tecrübeli hocaya, "Sonumuzu getirdin, hiçbir zaman bu takıma yeteri kadar güvenmedin" ifadeleriyle sitem eden taraftarların odağında ise 90+12'de yapılan değişiklik vardı. İrfan Can Kahveci çıkıp Joshua King oyuna girerken, bunun sebebine kimsenin anlam veremediği yorumları dikkat çekti. "Süper Kupa gitti, Konferans Ligi gitti, Süper Lig de gidiyor, Ali Koç ve İsmail Kartal bunun başsorumlularıdır" mesajı en çok paylaşılan ifadeler oldu.
DUSAN TADİC YOKLARI OYNADI
Maçta 64 dakika sahada kalan Tadic, beklenen performansı sergileyemedi. 41 kez topla buluşan ve 31 pasında 25 isabet kaydeden Sırp sol kanat oyuncusu, 2 ortasında isabet sağlayamazken 1 uzun topunda da adresi tutturamadı. 35 yaşındaki futbolcu ayrıca hiç ikili mücadeleye girmedi.
'BIZ YİĞİDOLAR OLARAK ASLAN GİBİ DURUYORUZ'
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, sosyal medyadan linçlendiklerini söyleyip şu ifadeleri kullandı: "Önce bir aynaya baksınlar. Ülkede artık sevgi, saygı kalmadı. Sosyal medyadan anamıza küfür edenlere diyecek söz yok. Nasıl saygıyı kaybettik inanamıyorum. İftiralar atılıyor. Biz Sivaslılar, Yiğidolar aslan gibi duruyoruz. Sosyal medyadan bizi linçleyenlere tazminat davası açacağız."