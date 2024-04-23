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Giriş Tarihi: 23.4.2024 14:39

Hakan Çalhanoğlu çıldırdı! "Boş boş konuşuyorlar"

Hakan Çalhanoğlu çıldırdı! Boş boş konuşuyorlar

Inter'in 20. şampiyonluğunu ilan ettiği maç sonrası Hakan Çalhanoğlu canlı yayında bir kullanıcının 'Türkiye'de niye oynamıyorsun?' sorusuna "Boş boş konuşuyorlar sinirleneceğim. 'Milli takımda yoksun' falan diyorlar boş yapmasınlar ya" yanıtını verdi.

İtalyan devi Inter, dün akşam ezeli rakibi Milan'ı 2-1 mağlup etti ve 20. şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk sonrası ise çok konuşulacak bir olay meydana geldi.

Inter'de top koşturan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, şampiyonluk sonrası açtığı canlı yayında bir takipçisinden " Türkiye'de niye oynamıyorsun?" şeklinde yorum aldı.

Takipçisinin sorusu karşısında sinirlenen Hakan, "Boş boş konuşuyorlar sinirleneceğim. 'Milli takımda yoksun' falan diyorlar boş yapmasınlar ya" diyerek yanıt verdi. Çalhanoğlu'nun o anları kısa sürede viral oldu.

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Hakan Çalhanoğlu çıldırdı! "Boş boş konuşuyorlar"
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