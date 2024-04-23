Hakan Çalhanoğlu çıldırdı! "Boş boş konuşuyorlar"

İtalyan devi Inter, dün akşam ezeli rakibi Milan'ı 2-1 mağlup etti ve 20. şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk sonrası ise çok konuşulacak bir olay meydana geldi.

Inter'de top koşturan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, şampiyonluk sonrası açtığı canlı yayında bir takipçisinden " Türkiye'de niye oynamıyorsun?" şeklinde yorum aldı.

Takipçisinin sorusu karşısında sinirlenen Hakan, "Boş boş konuşuyorlar sinirleneceğim. 'Milli takımda yoksun' falan diyorlar boş yapmasınlar ya" diyerek yanıt verdi. Çalhanoğlu'nun o anları kısa sürede viral oldu.