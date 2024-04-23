Hakan’lı İnter şampiyon oldu

Serie A'da Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, şampiyonluğunu ilan etti.İkinci sıradaki Milan ise 69 puanda kalıp havlu attı. Milli futbolcumuz Hakan, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 84 dakika sahada kaldı.20. kez zafere uzanan ve 2. yıldızı takan Inter ise 19 şampiyonluğu bulunan Milan'ı geçmeyi başardı.