Hakan’lı İnter şampiyon oldu

İtalya
Serie A'da Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, şampiyonluğunu ilan etti. Derbi mücadelesinde deplasmanda Milan'ı 2-1 yenen mavi-siyahlılar, puanını 86'ya çıkartıp bitime 5 hafta kala mutlu sona ulaştı.
İkinci sıradaki Milan ise 69 puanda kalıp havlu attı. Milli futbolcumuz Hakan, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 84 dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki yıldız, Serie A'da ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
20. kez zafere uzanan ve 2. yıldızı takan Inter ise 19 şampiyonluğu bulunan Milan'ı geçmeyi başardı.