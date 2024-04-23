Halil Umut Meler, EURO 2024’te görev alacak

UEFA Hakem Komitesi, 51 maçta görev alacak 18 hakemi duyurdu. UEFA'nın seçtiği hakemler arasında Halil Umut Meler de bulunuyor. Listede ayrıca Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yardımcı hakemler olarak yer aldı. Türk hakemlerden Alper Ulusoy ise Video Match Officials olarak görev yapacak.

EURO 2024'te görev yapacak hakemler şöyle:

Halil Umut Meler (Türkiye), Artur Soares Dias (Portekiz), Jesús Gil Manzano (İspanya), Marco Guida (İtalya), Istvan Kovacs (Romanya), Ivan Kruzliak (Slovakya), François Letexier (Fransa), Danny Makkelie (Hollanda), Szymon Marciniak (Polonya), Glenn Nyberg (İsveç), Michael Oliver (İngiltere), ﻿Daniele Orsato (İtalya), Sandro Schärer (İsviçre), Daniel Siebert (Almanya), Anthony Taylor (İngiltere), Clément Turpin (Fransa), Slavko Vinčić (Slovenya), Felix Zwayer (Almanya).

Ayrıca UEFA EURO 2020 kapsamında, UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki iş birliği kapsamında, finalde Arjantin'den hakem Facundo Tello ve iki yardımcısı da Avrupa hakem grubuna katılacak.

UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti şunları söyledi:

"UEFA EURO 2024, Avrupa milli takım futbolunun en iyi takımların mücadele ettiği zirvesidir ve bu nedenle bu maçları yönetecek en iyi hakemleri seçtik. Seçilen hakemlerin tümü, UEFA'nın en önemli müsabakalarında ve aynı zamanda kendi yerel müsabakalarında tutarlı bir şekilde en yüksek standartlarda performans sergiledi. Bu konuma gelmek için olağanüstü iyi hazırlandılar ve final turnuvasında kalitelerini göstereceklerine olan güvenimiz tam."