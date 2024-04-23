Meler için kritik gün

10 Haziran-14 Temmuz arasında Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecekA Milli Futbol Takımımız'ın da yer alacağı dev organizasyon öncesindeTürkiye'den ise 2013'ten bu yana FIFA kokartı sahibi olan38 yaşındaki hakemin, yapılacak toplantının ardından EURO 2024'te olup olmayacağı belli olacak.Ülkemizi temsil etmesi beklenen İzmir doğumlu hakem, Süper Lig'de 167 maça çıkarken uluslararası arenada 34 müsabaka yönetti.