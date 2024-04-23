Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SABAH SPOR Yunanistan’da manşetleri süsledi
Giriş Tarihi: 23.4.2024

SABAH SPOR Yunanistan’da manşetleri süsledi

SABAH SPOR Yunanistan’da manşetleri süsledi

Yunan gazeteci Kostas N-Pliatsikas ile Fatih Terim ve Panathinaikos’taki durumu üzerine yapılan röportaj, Komşu’daki medya kuruluşlarının gündemine oturdu

SABAH Spor'un Yunan gazeteci Kostas N-Pliatsikas ile Fatih Terim hakkındaki röportajı, Komşu'da büyük yankı uyandırdı. Yunan medyasında bu röportajın içeriği gündem oldu… Türk taraftarların, Panathinaikos'un başında Fatih Terim'in verdiği şampiyonluk mücadelesiyle yakından ilgilenmesi manşetleri süslerken, özellikle "Kimse onun Yunanistan'a geleceğini beklemiyordu. Yönetim onu yüzde yüz destekliyor. Kulübü 14 yıl sonra Yunan futbolunun tahtına oturtmaya çalışıyor. Panathinaikos halkı ve yönetimi, bu yıl kulübün en büyük hedefi olan şampiyonluğu Fatih Terim'den bekliyor" ifadeleri dikkat çekerken, Yunan haber sitelerinde geniş yer buldu.
ARKADAŞINA GÖNDER
SABAH SPOR Yunanistan’da manşetleri süsledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA