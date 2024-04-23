SABAH SPOR Yunanistan’da manşetleri süsledi

SABAH Spor'un Yunan gazeteci Kostas N-Pliatsikas ile Fatih Terim hakkındaki röportajı, Komşu'da büyük yankı uyandırdı. Yunan medyasında bu röportajın içeriği gündem oldu… Türk taraftarların, Panathinaikos'un başında Fatih Terim'in verdiği şampiyonluk mücadelesiyle yakından ilgilenmesi manşetleri süslerken, özellikle "Kimse onun Yunanistan'a geleceğini beklemiyordu. Yönetim onu yüzde yüz destekliyor.Panathinaikos halkı ve yönetimi, bu yıl kulübün en büyük hedefi olan şampiyonluğu Fatih Terim'den bekliyor" ifadeleri dikkat çekerken, Yunan haber sitelerinde geniş yer buldu.