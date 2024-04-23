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Giriş Tarihi: 23.4.2024 14:36

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Nathan Redmond kayıplarda

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Nathan Redmond kayıplarda

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta sergilediği performansla beğenileri toplayan Nathan Redmond, yaz transfer döneminde Burnley'e transfer olmuştu. İngiliz oyuncu, ülkesinde yoklara oynuyor.

Geçtiğimiz sezon özellikle ligin ikinci devresinde oynadığı oyunla Beşiktaş taraftarının gönlüne taht kuran Nathan Redmond, transfer olduğu Premier Lig ekibi Burnley'de istediğini bulamadı. 30 yaşındaki İngiliz sağ kanat, bu sene sadece 15 maçta forma şansı bulurken takımı adına gol ya da asist katkısı yapamadı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Redmond'ın kariyer planlamasında hata yaptığı ve gelecek dönemlerde iyi bir takımda forma giyme şansının zor olduğu belirtildi. Beşiktaş'taki tek sezonunda 28 maça çıkan Redmond, 6 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti. (Akşam)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Nathan Redmond kayıplarda
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