Son dakika Fenerbahçe haberi: Szymanski’ye dev teklif! İngilizlerden 20 milyon Euro...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla en fazla dikkat çeken isimlerden birisi Sebastian Szymanski oldu. Polonyalı yıldız için devreye giren İngiliz kulübü 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı.



Polonyalı oyuncunun talipleri her geçen gün artarken, kulübe de ilgi yazıları gelmeye başladı.



Fenerbahçe'nin en fazla asist yapan ismi olan Sebastian Szymanski'ye Sevilla ve Tottenham'ın yanı sıra İtalyan ekibi Napoli'nin de ilgisi var.



Sebastian için en ciddi kulüpler; Tottenham ve Sevilla... İki kulübün de Fenerbahçe'yle sezon sonunda irtibata geçeceği ve resmi teklif yapacağı öğrenildi.



İngilizlerin Polonyalı yıldıza 20 milyon Euro'luk teklifle geleceği öğrenildi.



29 GOLLÜK KATKI YAPTI



Bu sezon başında Fenerbahçe'ye gelen Szymanski, Süper Lig, Konferans Ligi, Konferans Ligi Elemeleri ve Türkiye Kupası'nda 49 maça çıktı.

Polonyalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 12 gol, 17 asistlik performansa imza attı.