Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan Abdülkerim'e kaptanlık jesti
Giriş Tarihi: 23.4.2024 14:33

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan Abdülkerim'e kaptanlık jesti

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’dan Abdülkerim’e kaptanlık jesti

Galatasaray'da yıldız savunmacı Abdülkerim Bardakcı gösterdiği performansla takımın önemli isimleri arasında yer alıyor. Sözleşmesi yenilenen başarılı stoperin takımın 4. kaptanı olmasına karar verildi.

Bu sezon sergilediği performans ve verdiği skor katkısıyla dikkat çeken milli stoper Abdülkerim Bardakcı, geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamıştı. 1 yıllık opsiyonu devreye sokulan Abdülkerim Bardakcı, 2 sezon daha Galatasaray forması giyecek.

Öte yandan Galatasaray yönetimi, yıldız stopere bir jest daha yaptı. Tecrübeli savunmacı, Sarı-kırmızılıların 4. kaptanı oldu. Abdülkerim Bardakcı'nın Fernando Muslera, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun ardından 4. kaptan olmasına karar verildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 7 gol atan Abdülkerim Bardakcı, 1 gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kıracak. Milli stoper, Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamada bu sezonki gol hedefinin 8 olduğunu belirtmişti. (Milliyet)

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan Abdülkerim'e kaptanlık jesti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA