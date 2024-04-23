SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’dan Abdülkerim’e kaptanlık jesti

Bu sezon sergilediği performans ve verdiği skor katkısıyla dikkat çeken milli stoper Abdülkerim Bardakcı, geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamıştı. 1 yıllık opsiyonu devreye sokulan Abdülkerim Bardakcı, 2 sezon daha Galatasaray forması giyecek.

Öte yandan Galatasaray yönetimi, yıldız stopere bir jest daha yaptı. Tecrübeli savunmacı, Sarı-kırmızılıların 4. kaptanı oldu. Abdülkerim Bardakcı'nın Fernando Muslera, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun ardından 4. kaptan olmasına karar verildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 7 gol atan Abdülkerim Bardakcı, 1 gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kıracak. Milli stoper, Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamada bu sezonki gol hedefinin 8 olduğunu belirtmişti. (Milliyet)

