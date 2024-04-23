Son dakika Galatasaray haberi: Süper koleksiyoner Mauro Icardi!

Geçen sezon olduğu gibi şampiyonluk moduna giren Icardi, Galatasaray'ı sahada orkestra şefi gibi yönetiyor. Kendi yarı sahasında pas istasyonuna katılıp arkadaşlarını yönlendiren Arjantinli, son 5 maçta uçuşa geçti. Ç.Rizespor (1) maçıyla başladığı yükselen grafiğini Kasımpaşa (2), Hatayspor (1), Alanyaspor (1) ve son olarak Pendik (1) önünde sürdüren sarı-kırmızılı oyuncu, gol sayısını 20'ye çıkardı. Geçtiğimiz sezondan bu yana Süper Lig'de 21 takıma karşı oynayan İcardi, gol portföyüne Pendik'i de ekledi ve böylelikle toplamda 18 kulübün filelerini buldu. Sadece 3 ekibi (Karagümrük, Konya, Giresun) boş geçen yıldız oyuncu; ilerleyen haftalarda Karagümrük ile Konyaspor'a golünü atma fırsatına sahip.



GOLÜN HER TÜRLÜSÜNÜ ATIYOR



Icardi, gol çeşitlilik bakımından da her türlüsünü atıyor. Rakibini bu sezon ilk kez ceza sahası dışından avlayan yıldız santrfor; açık oyundan, altıpastan, ceza sahası içinden, duran toptan, penaltıdan, kontratak ve kafayla 20 gole ulaştı...



BU ÜÇLÜ ÇOK GÜÇLÜ OLDU!



G.Saray, zirveyi bu hafta da bırakmazken Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Mertens'in skor katkısı da artmaya devam ediyor. Geçen sezondan bu yana 3 yıldız takımı sırtlıyor. Icardi 68 maçta 50 gol-19 asist kaydederken, Mertens 16 gol ve 18 asist ile oynadı. Kerem Aktürkoğlu 87 karşılaşmada 25 gol-22 asist ile son iki sezona damgasını vuranlar arasında.