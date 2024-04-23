Son dakika haberi: Galatasaray rekorları altüst etti!

14 maçtır kazanan G.Saray, rekorunu tekrarladı. Birçok isim, Okan Buruk ile birlikte kariyer sezonunu geçiriyor

Üç puanlı sisteme geçilen 1987-88'de 38 haftada 90 puanla şampiyon olan Galatasaray, bu sezon 90 puana 33 maçta ulaştı.

Okan Buruk, 2.72 puan ortalamasıyla, 14 maçlık galibiyet serisiyle en başarılı teknik direktör konumunda.

27 gol-10 asiste ulaşan Icardi, 34 kez tabelayı değiştirdiği İnter'deki en skorer dönemini geride bıraktı.

PSV ve Napoli'de 49'ar maçla sezonu bitiren Mertens, kalan 5 haftada oynarsa 50 maça ulaşacak.

Fernando Muslera ligde 16 maç gol yemedi, rekorunu egale etti.

Abdülkerim 7. golünü Pendikspor'a atıp rekorunu geliştirdi.

15. golünü Pendik'e atan Kerem, G.Saray'daki 13 gollü sezonunu solladı.

Kaan Ayhan 43, Barış Alper 50. maçına çıkarak en çok oynadıkları sezona ulaştı.