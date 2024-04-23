SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da hedef lig bitmeden 3-4 transfer! Sene sanki 2021

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı, gelecek sezonun kadrosunu şimdiden kuruyor. Şampiyon olduğu 2021-22 dönemi öncesinde sezon tamamlanmadan transferleri kampa yetiştiren Bordo-Mavililer, aynı taktiği yine uyguluyor. Trabzonspor kurmayları, bu sezon Gaziantep FK'da kiralık oynayan Rumen santrfor Denis Draguş konusunda kulübü Standard Liege ile de el sıkışmıştı. İskoç ekibi Rangers forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek sol bek oyuncusu Borna Barisic ile de prensipte anlaşma sağlandı. İki isimle de lig bittikten sonra resmi olarak imzalar atılacak.

FIRTINA, LUNDSTRAM İÇİN DE BASTIRIYOR

Böylelikle lig sona ermeden iki transferi imza aşamasına getiren yönetim kurulu, en az 3 veya 4 futbolcuyu daha bitirmenin hesaplarını yapıyor. Ardından teknik heyetin vereceği rapora göre takımdan ayrılacaklara ve yabancı kontenjanına bağlı olarak transferlere devam edilecek. Öte yandan Trabzonspor, orta saha takviyesinde John Lundstram için temaslarını sürdürüyor. Avrupa'dan talipleri bulunan 30 yaşındaki Rangerslı oyuncunun, kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.

TREZEGUET SEFERBERLİĞİ

Trabzonspor teknik heyeti, Trezeguet'yi kupada oynanacak Karagümrük maçına yetiştirmek için sağlık ekibini seferber etti. Kayseri'de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mısırlı oyuncunun, bugün yapılacak idmanın ardından oynayıp oynamayacağına karar verilecek.