Yusuf Yazıcı bu kez hırsızları yakalattı

Fransa'da Lille forması giyen Yusuf Yazıcı talihsiz bir olay yaşadı. Milli futbolcu Fransa'da 3. kez hırsızlık kurbanı oldu. La Voix du Nord'un aktardığı habere göre; Olay 21 Nisan Pazartesi günü saat 15:30 sularında yaşandı. Yusuf Yazıcı, Marcq-en-Baroeul'deki evinin ön kapısına vurulduğunu duydu ve hemen polisi aradı.

Yazıcı'nın telefonu sonrası derhal olay yerine gelen polisler, hırsızları eve girmeden yakaladı ve tutukladı. Milli futbolcu konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yusuf Yazıcı'nın daha önce 2020'de aracı çalınmış, milli futbolcu Aralık 2023'te de hırsızlık mağduru olmuştu.