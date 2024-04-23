Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı! Beşiktaş, Ankaragücü’ne konuk oluyor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, saat 20.30'da Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak yarı final eşleşmesinin rövanş mücadelesi 7 Mayıs'ta Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak.
İki maç sonunda üstünlük kuran takım, Fatih Karagümrük ile Trabzonspor eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
ANKARAGÜCÜ:
BEŞİKTAŞ:
İki takım arasında bu sezon Süper Lig'de oynanan ilk maç 1-1 berabere tamamlanırken, ikinci müsabakayı Beşiktaş 2-0 kazandı.
Siyah-beyazlı takım, 7 Mayıs'ta Dolmabahçe'de oynanacak rövanş öncesi Ankara'dan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.
Kupayı müzesine götürecek ekip, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.