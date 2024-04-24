A Spor’da fırtınalı gece

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı doludizgin devam ediyor. Dün Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasıyla start alan turda bugün Trabzonspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, eşleşmenin ilk karşılaşması için kozlarını paylaşacak.Müsabaka, A Spor'dan canlı yayınlanacak.Turu geçen ekip, MKE Ankaragücü-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak. Trabzonspor çeyrek finalde RAMS Başakşehir'i, VavaCars Fatih Karagümrük de Galatasaray'ı elemişti.