Bu kez gücü yetmedi!

Beşiktaş ile Ankaragücü arasındaki yarı final rövanş maçı 7 Mayıs Salı günü Dolmabahçe'de oynanacak. İki takımın da turu geçebilmesi için sahadan en az 1 farkla galip ayrılması gerekiyor. Normal ve uzatma sürelerinin eşitlikle bitmesi halinde penaltılara gidilecek.Süper Lig'deki son üç maçında çok şut çekmesine rağmen isabet noktasında sorun yaşayan Beşiktaş, dün akşamki mücadelede de beklentileri karşılayamadı. Siyah-beyazlı ekip, 7 şut denemesinde bulunurken, sıfır isabetle oynadı. Buna karşılık Ankaragücü 10 şutunda 3 kez çerçeveyi tutturdu.Beşiktaş'ta Umut Meraş, sol bekte kritik hatalar yaptı. Rashica da beklenen performansını sergileyemedi.Umut'un yerine Masuaku, Rashica'nın yerine de Cenk Tosun oyuna girdi. Bu değişiklikler sonrası, Muleka kanada geçerken Cenk ileri uçta görev yaptı.Gedson Fernandes, finale yakın taraf olduklarını belirtirken "İyi bir sonuç aldık" dedi. Portekizli yıldız, F.Bahçe maçı için de "Büyük bir derbi, biz kendimize odaklanıyoruz. Üç puan almak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.Ankaragücü taraftarı 20 bin 500 kişilik stadın tamamını doldurdu. Sarı-lacivertli futbolseverler, tribünde dev Türk bayrağı açtı. Beşiktaş taraftarı ise İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği kupa maçında yer almadı.Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Emrecan Terzi ile tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl kadrosunda yer almadı. Siyah-beyazlı takımın sakatlığa kurban verdiği son isim ise Jackson Muleka oldu. 90'da sakatlanan Demokratik Kongolu futbolcu, 90+1'de yerini Aboubakar'a bıraktı. Ankaragücü'nda ise Morutan, 83'te talihsiz bir sakatlık yaşadı.Futbolseverler, Ankaragücü-Beşiktaş maçını ATV farkıyla naklen izledi. Karşılaşma öncesi ve sonrası yaşanan gelişmeler ise tüm ayrıntıları ile A Spor tarafından ekrana getirildi.