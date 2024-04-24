Her şeye rağmen Meler Euro 2024’te!

14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak hakemler dün açıklandı.'un bir gün önce organizasyon için favoriler arasında bulunduğunu duyurduğu Meler'in, Almanya'da yardımcılıklarını yapacak hakemler Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy oldu. Alper Ulusoy ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görevlendirildi.2013'ten bu yana FIFA kokartı takan 37 yaşındaki İzmir doğumlu hakem, Süper Lig'de 167 maça çıkarken, uluslararası arenada da 34 müsabakada düdük çaldı. Meler, 11 Aralık 2023'te Ankaragücü-Rizespor müsabakasında Başkent kulübünün o dönemki başkanı tarafından darp edilmiş, düdüğünü asacağı iddia edilse de görevine devam etmişti., dün verdiği haberinde Halil Umut Meler'in Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak hakemler arasında yer alacağını okuyucularına duyurdu.Artur Soares Dias (Portekiz)Jesus Gil Manzano (İspanya)Marco Guida ve Daniele Orsato (İtalya)Istvan Kovacs (Romanya)Ivan Kruzliak (Slovakya)François Letexier ve Clement Turpin (Fransa)Danny Makkelie (Hollanda)Szymon Marciniak (Polonya)Halil Umut Meler (Türkiye)Glenn Nyberg (İsveç)Michael Oliver ve Anthony Taylor (İngiltere)Sandro Scharer (İsviçre)Daniel Siebert ve Felix Zwayer (Almanya)Slavko Vincic (Slovenya)Facundo Tello (Arjantin)