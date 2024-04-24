Premier Lig’de 2 takım arkadaşı tecavüzden tutuklandı

İngiltere Premier Lig'de forma giyen 2 futbolcu tecavüzden tutuklandı. Takım arkadaşı olduğu aktarılan söz konusu 2 futbolcu, sorgusunun ardından kefaletle serbest bırakıldı.

The Sun'da yer alan haberde polisler, Tecavüz ihbarı üzerine iki kişiyi tutukladı. 19 yaşındaki olan iki kişiden biri saldırı, tecavüze yardım yataklık; diğeri ise tecavüz şüphesiyle tutuklandı.

İngiltere Premier Lig'de forma giydikleri belirtilen 2 takım arkadaşı için polisin kulübe geldiği ve futbolculardan biriyle stattaki özel bir odada görüştüğü aktarıldı. Haber detayında Premier Lig ekibinin kulüp sözcüsünün olayla ilgili yorum yapmayacağını açıkladığı kaydedildi.

