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Giriş Tarihi: 24.4.2024 14:59

Premier Lig'de 2 takım arkadaşı tecavüzden tutuklandı

Premier Lig’de 2 takım arkadaşı tecavüzden tutuklandı

İngiltere Premier Lig'de takım arkadaşı olan 2 futbolcu, polise yapılan tecavüz ihbarının ardından tutuklandı. Sorguya çekilen 2 futbolcu kefaletle serbest bırakıldı.

İngiltere Premier Lig'de forma giyen 2 futbolcu tecavüzden tutuklandı. Takım arkadaşı olduğu aktarılan söz konusu 2 futbolcu, sorgusunun ardından kefaletle serbest bırakıldı.

The Sun'da yer alan haberde polisler, Tecavüz ihbarı üzerine iki kişiyi tutukladı. 19 yaşındaki olan iki kişiden biri saldırı, tecavüze yardım yataklık; diğeri ise tecavüz şüphesiyle tutuklandı.

İngiltere Premier Lig'de forma giydikleri belirtilen 2 takım arkadaşı için polisin kulübe geldiği ve futbolculardan biriyle stattaki özel bir odada görüştüğü aktarıldı. Haber detayında Premier Lig ekibinin kulüp sözcüsünün olayla ilgili yorum yapmayacağını açıkladığı kaydedildi.

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Premier Lig'de 2 takım arkadaşı tecavüzden tutuklandı
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