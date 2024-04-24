Senato Başkanı’ndan Inter’in şampiyonluğu sonrası İtalya’yı çalkalayan sözler

Inter'in Serie A şampiyonluğu sonrası İtalya Senato Başkanı Ignazio La Russa, ülkede tartışma konusu olan açıklamalarda bulundu.



Inter'in şampiyonluğuyla büyük mutluluk yaşayan La Russa, "Inter'in şampiyonluğuyla gurur duyuyorum. Serie A'da hile yapmadan şampiyon olan tek takım Inter'dir! Belki bundan sonra bununla çok daha fazla övünürüm" dedi.

"DYBALA'YI INTER'DE GÖRMEYİ ÇOK İSTERİM"

La Russa ayrıca, "Gelecek yıl, Paulo Dybala'yı Inter'de görmeyi çok isterim. Bu transfer için çılgınca şeyler bile yapabilirim, onu çok seviyorum. Maçların yarısında oynasa bile olur" ifadelerini kullandı.