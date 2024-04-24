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Giriş Tarihi: 24.4.2024 15:04

Senato Başkanı'ndan Inter'in şampiyonluğu sonrası İtalya'yı çalkalayan sözler

Senato Başkanı’ndan Inter’in şampiyonluğu sonrası İtalya’yı çalkalayan sözler

İtalya Senatosu Başkanı Ignazio La Russa, Inter'in Serie A'da şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Inter'in şampiyonluğuyla büyük mutluluk yaşadığını belirten La Russa, ezeli rakipleri kızdıracak ifadeler kullandı.

Inter'in Serie A şampiyonluğu sonrası İtalya Senato Başkanı Ignazio La Russa, ülkede tartışma konusu olan açıklamalarda bulundu.

Inter'in şampiyonluğuyla büyük mutluluk yaşayan La Russa, "Inter'in şampiyonluğuyla gurur duyuyorum. Serie A'da hile yapmadan şampiyon olan tek takım Inter'dir! Belki bundan sonra bununla çok daha fazla övünürüm" dedi.

"DYBALA'YI INTER'DE GÖRMEYİ ÇOK İSTERİM"
La Russa ayrıca, "Gelecek yıl, Paulo Dybala'yı Inter'de görmeyi çok isterim. Bu transfer için çılgınca şeyler bile yapabilirim, onu çok seviyorum. Maçların yarısında oynasa bile olur" ifadelerini kullandı.

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Senato Başkanı'ndan Inter'in şampiyonluğu sonrası İtalya'yı çalkalayan sözler
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