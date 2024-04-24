Seyircimizin önünde finale çıkacağız!

Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, 0-0'lık sonucun avantaj olduğunu belirterek rövanşı seyircinin de desteği ile alarak finale çıkacaklarına inandığını dile getirdi. Genç antrenör, "Ankaragücü'nün baskı yapacağını biliyorduk ama önlem alamadık.Devre arasındaki yaptığımız konuşma ve ikinci yarıdaki değişikliklerle hakimiyeti aldık" diye konuştu. Semih'in derbide forma giyip giyemeyeceği ile ilgili olarak daifadelerini kullandı.Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, iyi futbolun karşılığını alamadıklarını belirtti. Deneyimli hoca, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Beşiktaş'a üstünlük kurdular. İnşallah Ankaragücü tarihine yakışır bir şekilde finale çıkarız. Üzgün olduğum nokta, bu sezon skorlar bir türlü gelmedi. Bu maçta da oyunun galibi biziz ama sonuca yansıtamadık" dedi.