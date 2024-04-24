Son dakika Fenerbahçe haberi: Dominik Livakovic’ten penaltı isyanı!

"RAKİBİMİ ENGELLEMİYORUM"

Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verilen pozisyonu anlattı:

"Pozisyonda herkes görüyor ki, kontrollü bir şekilde ayağımı açıyorum ve ayağım yerde sabit. Rakibin ayağını süpürmüyor, yerde temas ediyor. Bu görüntülerde net bir şekilde belli oluyor. Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor, top auta gidiyor." (Hürriyet)