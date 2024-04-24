Son dakika haberi: Galatasaray’ın şampiyon olması için gereken sonuçlar! Masada üç ihtimal mevcut...

DERBİYİ GALATASARAY KAZANIRSA...

Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi yenerse şu an 86 puanı olan sarı-lacivertliler, Süper Lig'i maksimum 98 puanla tamamlayabilir. 90 puana sahip sarı-kırmızılı takıma da derbi galibiyetiyle birlikte ikili averaj sayesinde şampiyonluk için son 5 haftada 8 puan yetiyor.