Son dakika haberi: Galatasaray’ın şampiyon olması için gereken sonuçlar! Masada üç ihtimal mevcut...

Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi yakalayan lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'nin Sivas'ta takılmasıyla puan farkını 4'e çıkardı. Kalan 5 haftada sarı-kırmızılı takıma mutlu son için 8 puan yetebilir. İşte ihtimaller:
12 PUAN ALIRSA % 100 ŞAMPİYON
Galatasaray derbide Fenerbahçe'ye yenilse bile ligde diğer 4 maçını kazandığı senaryoda sarı-lacivertli rakibi 5'te 5 yapsa da şampiyon olacak.
DERBİYİ GALATASARAY KAZANIRSA...
Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi yenerse şu an 86 puanı olan sarı-lacivertliler, Süper Lig'i maksimum 98 puanla tamamlayabilir. 90 puana sahip sarı-kırmızılı takıma da derbi galibiyetiyle birlikte ikili averaj sayesinde şampiyonluk için son 5 haftada 8 puan yetiyor.