4 kulüp imzasını geri çekti

Türkiye Futbol Federasyonu'nunkulüplerin bazıları tarihi öne çekmek için imza toplamaya başlamıştı.1 Nisan'da başlatılan ve 130 imzanın gerektiği noter onaylı kampanyaya düne kadar 60 kişi katılmıştı ancak 4 kulüp imzasını noter kanalıyla geri çekti. Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanıbelirterek 200 rakamını bulacaklarını açıklamıştı. Geçtiğimiz pazartesi günü Kulüpler Birliği'ni temsilen Riva'da TFF Başkanı ve yönetimi ile bir toplantı yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, seçimin haziran başına alınmasını istemişti.